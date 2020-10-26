Bitmeyen vandallık

İstanbul’da hafta sonları binlerce aracın giriş yaptığı Belgrad Ormanı’nda 9 tabiat parkı ve mesire alanı yer alıyor. Megakentin ciğerleri sayılan bu alanlarda geçtiğimiz Temmuz ayında, sadece bir günde 29 ton plastik atık ve çöp toplanmıştı. Yazın sona ermesi ve İstanbul dışına gidenlerin geri dönmesiyle birlikte artan ziyaretçi sayısı, Belgrad Ormanları’nda benzer görüntüleri yeniden ortaya çıkardı. Duyarsız vatandaşların neden olduğu çirkin görüntüler, vandallığı gözler önüne sererken, Belgrad Ormanı Koruma Görevlileri Oluşumu Başkanı Abdülkadir Bilge, çöp meselesine karşı hükümet öncülüğünde topyekün seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Bilge şunları söyledi: “Belgrad Ormanı’na hafta sonu 100 bin kişi giriş yapıyor. Bu tabiat alanları böylesi büyük bir kitleyi kaldırmıyor. Bu durumu defalarca dile getirmemize rağmen önlem alınmadı. Ne Orman Genel Müdürlüğü personelinin, ne belediyelerin, ne de çevre örgütleri temsilcilerinin tek başına bu meseleyi çözüme kavuşturması mümkün değil.”

Ateş yakılıyor

Belgrad Ormanı’yla ilgili bir anket yaptıklarını kaydeden Bilge sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl ormanlık bölgeyi ziyaret eden bin 100 vatandaşla yaptığımız ankette ‘Ormana neden geldiniz?’ diye bir soru yöneltmiştik. Yürüyüş ve koşu yapanların dışındaki herkes, ‘yemek, içmek’ cevabını verdi. Vatandaş çöp atmayı özgürlük alanı, ormanı da lokanta zannediyor. Ormanın değerini bilmiyoruz. Ormana çöp atan insanlara artık diyecek bir sözümüz yok. Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasak ancak uygulamada bu yasağa uyulmuyor. Daha da önemlisi akşam belli bir saatten sonra Belgrad Ormanı’na girişlerin engellenmesi gerekiyor. Orman bölgesinde 15 bin köpek var ve başta çöp konteynırlarının yanına olmak üzere, gelişigüzel yiyecek bırakanlar da maalesef kirliliğe neden oluyor.”

‘Ne yapacağımızı şaşırdık’

Kuzey Ormanları Savunması’ndan Selçuk Koçum asıl çöp kirliliğinin Belgrad Ormanı’nın iç kesimlerinde yaşandığını belirterek şunları söyledi: “Yoğun kalabalıktan kaçmak isteyenler soluğu orman içi dediğimiz yerlerde almaya başladı. Mesire alanlarına gitmeyip, orman derinliğine giden birçok kişi çok ciddi çöp kirliliği yaratıyor. Hafta sonu 100 binden fazla kişi Belgrad Ormanı’na akın ediyor. Defalarca çöp toplama kampanyaları düzenledik ancak bir yerden sonra bizim de enerjimiz tükenmeye başladı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bunca uyarıya rağmen ormanlara çöp atılıyorsa, yazıklar olsun. Bunu yapanlar insan değil.”