Biyomedikal Mühendisliği Görevi Nedir? Biyomedikal Mühendisi Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Biyomedikal mühendisliği ile tıp ve teknolojinin birleştirilmesi hem tanı hem de tedavi süreçlerini hızlandırmıştır. Tanısı konulamayan hastalıkların sebeplerini öğrenmede de katkısı oldukça büyüktür. Biyomedikal mühendislerinin üretecekleri cihazlar, doktorlar için oldukça faydalı olacaktır.

Biyomedikal Mühendisliği Görevi Nedir?

- Hastalığın tanısı ve tedavisinde kullanılacak olan cihazların bakım ve onarımları, elektronik sistemlerin teknik işletmesi, cihazları kullanacak olan kişilerin eğitimlerinde görevlidir.

- Kullanılan cihazların kalibrasyonu ve performans kontrollerinin yapılmasında görevlidir.

- Gelişmekte olan teknolojinin hastanelere aktarımının yapılmasında görevlidir.

- Güvenliğin ve sterilizasyon standartlarının belirlenmesinde ve uygulanmasında görevlidir.

- Yapay organlar, kalp pilleri ve diyaliz makineleri gibi tıbbi cihazların tasarımlarının yapılması ve üretimlerinin sağlanmasında görevlidir.

- Kan analizleri için gerekli olan sensörlerin tasarlanması ve üretimlerinin sağlanmasında görevlidir.

- Klinik çalışmaları sürecinde alınacak olan kararlara destek olacak uzman sistemler ve bunun yanı sıra yapay zeka sistemlerinin tasarımlarının yapılması ve uygulanmasında görevlidir.

- Röntgen, ultrason, MR, tomografi, anjiyo gibi görüntüleme sistemlerinin tasarlanmasında ve üretilmesinde görevlidir.

- Biyomedikal ekipmanların verimliliği, güvenliği ve etkinliğini değerlendirmekte görevlidir.

- Klinikte çalışan ve biyomedikal cihazlara iletişimi olan kişilerin ekipmanları doğru bir şekilde kullanım

için eğitmekte görevlidir.

Biyomedikal Mühendisi Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Biyomedikal mühendisi olmanın tek şartı, üniversitelerde açılan bölümlerden Biyomedikal Mühendisliğinden mezun olmak ve eğitim düzeyinin lisans derecesinde olmasıdır.