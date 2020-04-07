07.04.2020 - 14:50 | | DHA
Bodrum'da gündüz vakti yaban domuzu görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gündüz vakti kent merkezine inen yaban domuzu şaşkınlık yarattı.
Yeniköy Mahallesi Metin Yanık Sokak'ta, evlerin arasında gündüz vakti yiyecek ararken görülen yaban domuzu, paniğe neden oldu. Vatandaşları gören yaban domuzu korkup kaçmaya başladı. Bu sırada bir köpek de domuzun peşine düşüp kovaladı.
O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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