Bodrum'da park halindeki otomobilde yangın

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Asarcıklı Caddesi'nde meydana geldi. Üç katlı mobilya mağazasına kardeşiyle ile birlikte alışveriş için giren İran uyruklu Rasoul Jahaniabed mağazanın 2'nci katında yük asansörü kapısını açtı. Aldığı küçük mobilya eşyasını koymak istediği asansörün birinci katta olduğunu fark etmeyen Jahaniabed, dengesini kaybederek yaklaşık 2 metrelik yükseklikten aşağı düştü. Asansör kabini içinde ağır yaralanan Jahaniabed, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Rasoul Jahaniabed’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
MSB PKK'ya ait imha edilen mağaranın görüntülerini paylaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği belirtilirken, Avaşin'de terör örgütü PKK'ya ait 2 koridorlu bir mağaranın tespit edildiği ve komandolar tarafından imha edildiği bildirild.