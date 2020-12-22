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22.12.2020 - 17:17 | | İHA

Boğazına bıçak dayadığı Rus turisti cinsel taciz bulunup gasp etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde Rus kadın turisti cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve çantasını gasp ettiği iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Boğazına bıçak dayadığı Rus turisti cinsel taciz bulunup gasp etti

Olay, geçen cuma günü saat 17.30 sıralarında Alanya’nın Seki Mahallesi’nde meydana geldi. Yaya olarak ilerleyen Rusya Uyruklu Anna R.’nin iddiaya göre yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir şüpheli, boğazına bıçak dayayıp, kesmekle tehdit etti. Daha sonra şüpheli, kadına cinsel tacizde bulunup, cep telefona ve çantasını gasp ederek olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Demirtaş Karakolu ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yaparak şüphelinin H. Ö.(22) olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen jandarma, şüpheliyi Demirtaş Mahallesi’nde plakası belirtilmeyen bir otomobille seyir halindeyken durdurarak yakaladı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H. Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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