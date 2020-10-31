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31.10.2020 - 14:52 | | DHA

Bolu ve Uludağ'a mevsimin ilk karı düştü

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a da mevsimin ilk karı yağdı. Uludağ'ın zirvesi beyaza büründü.

Bolu ve Uludağ'a mevsimin ilk karı düştü

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı'nın 1850-2200 metre rakımında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne, sabah saatlerinde hafif şekilde kar yağdı.

Bir süre etkili olan kar yağışı nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alanlarda ve çatılarda ince kar örtüsü oluştu. Park halindeki araçların da üstlerinde hafif şekilde kar birikti. Öte yandan bölgede, yoğun şekilde sis etkili oluyor.

Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı

Bolu ve Uludağa mevsimin ilk karı düştü

Bursa'da, 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Dün gece yarısından sonra başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Kar yağışının ardından Uludağ’ın zirvesi beyaza büründü. Gece hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düştü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte sıcaklıklar 3 dereceye kadar yükseldi. Kar yağdığını duyan Bursalılar hafta sonunu da fırsat bilip Uludağ’a çıktı.

Vatandaşlardan Yakup Doğan Niğdeli, hava durumundan kar yağışı olacağını bildiklerini ve bunun için Uludağ’a geldiklerini ifade ederek, "Dün akşam hafiften kar yağışı başlamıştı. Biz de hava durumundan kar yağacağını biliyorduk. O yüzden kalktık geldik, kar göremedik ama olsaydı güzel olurdu. Zirvelerde kar var ama” diye konuştu.

Öte yandan Uludağ'daki Bakacak bölgesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü görüldü.

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