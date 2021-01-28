BOTAŞ 268 personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek? İŞKUR, BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

BOTAŞ 268 personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. 25 Ocak tarihinde İŞKUR üzerinden alınmaya başlanan BOTAŞ 268 personel alımı kapsamında çeşitli mühendislik bölümlerinin yanı sıra farklı meslek gruplarından toplamda 268 personel alımı yapılacak. 25 Ocak'ta başlayan başvurular 29 Ocak mesai bitimimine kadar İŞKUR üzerinden yapılmaya devam edecek. Peki BOTAŞ 268 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

BOTAŞ PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERE YAPACAK?

BOTAŞ personel alımı kapsamında, Ankara, Aksaray, Adana, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ağrı, Aydın, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır, Kars, Iğdır, Ardahan, Samsun, Çorum, Trabzon illerinde çalıştırmak üzere personel istihdamı sağlanacak.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

1-İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ