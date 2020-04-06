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06.04.2020 - 11:11 | | İHA

Boya ustası iskeleden düşerek feci şekilde can verdi!

Hatay’ın Erzin ilçesinde 60 yaşındaki boya ustası, iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Boya ustası iskeleden düşerek feci şekilde can verdi!

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir binanın dış boyasını yapan Alaattin Ergüler (60) dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden düştü. Ergüler, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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