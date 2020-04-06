06.04.2020 - 11:11 | | İHA
Boya ustası iskeleden düşerek feci şekilde can verdi!
Hatay’ın Erzin ilçesinde 60 yaşındaki boya ustası, iskeleden düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir binanın dış boyasını yapan Alaattin Ergüler (60) dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden düştü. Ergüler, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Esenyurt'ta 14 kişi bulunan kahvehane ikinci kez mühürlendi!Corona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi.