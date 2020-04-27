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27.04.2020 - 16:24 | | İHA

Böylesi görülmedi! 1 kilometrelik kuyruk

Adıyaman’da E-devlet şifresi almak isteyen vatandaşların girdiği kuyruğun uzunluğu yaklaşık 1 kilometreyi geçti.

Böylesi görülmedi! 1 kilometrelik kuyruk
Şifre kuyruğu uzadıkça uzadı
Şifre kuyruğu uzadıkça uzadı
Şifre kuyruğu uzadıkça uzadı
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E-devlet üzerinden bin TL’lik 3. faz sosyal yardıma başvurmak isteyen vatandaşlar, şifre almak için sabahın erken saatlerinde PTT Adıyaman İl Müdürlüğüne geldi. Burada sıraya giren vatandaşlar yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Zaman zaman arbedelerin de yaşandığı kuyrukta polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafelerini korumaları konusunda defalarca uyardı. Sıra bekleyen vatandaşların uyarılara aldırış etmemeleri üzerine polis ekipleri vatandaşlar arasındaki mesafeyi açtı. Sabah saat 07.00’de kuyruğa girdiklerini belirten vatandaşlar, mağdur olduklarını ve saatlerce beklediklerini belirtti. Şifre kuyruğunda bekleyen bazı vatandaşlar arasında zaman zaman tartışmalar da yaşandı.

Yunusların nadir görülen ışık saçan gösterisi kameradaABD'nin California eyaletinde bazı deniz planktonlarının okyanusta mavi ışık yayması sonucu ortaya çıkan yakamoz olayı görüntülendi. Patrick Coyne adlı bir kişi, okyanusta ışık saçan bu planktonların arasında yüzen yunusları görüntülemeyi başardı.
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