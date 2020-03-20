20.03.2020 - 18:16 | | İHA
Bu da oldu! Koyununa bebek bezi bağladı
Osmaniye’de bir vatandaş şehir merkezine getirmek zorunda kaldığı “Nazlı” isimli koyunun altını etrafı kirletmesin diye çocuk bezi ile bağladı.
Osmaniye’de bir vatandaş ise çevreyi kirletmesin diye şehir merkezine getirmek zorunda kaldığı koyunun altını çocuk bezi ile bağlayarak önlem aldı. İsminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, “Her yer dezenfekte ediliyor, temizleniyor . Koyunum çevreyi kirletmesin diye altını bez ile bağladım” dedi.