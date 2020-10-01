Bu da oldu! Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua

Çorum'da polis ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı. Gazi Caddesi'nde yapılan denetimlerde polisler maske takmayan Alp Ü.'yü durdurdu. Hastanede fizik tedaviden çıktığını söyleyen Alp Ü., polislerle tartıştı. Alp Ü. , 392 lira para cezası uygulayan polise “İyi maaşınız çıktı” diyerek tepki göstererek ceza yememek için direndi.

Alp Ü., kimlik isteyen polislere "Kimliğim yanımda yok, kimlik numaramı bilmiyorum” dedi. Alp Ü., polisin kendisini karakola davet etmesi üzerine “Başka zaman gideriz” yanıtı verdi. Sağlık sorunu olduğunu söyleyen Alp Ü. Polislere, "Hastayım, neden polis merkezine götürüyorsunuz beni? Sen hastalıktan anlamıyor musun? Allah senin başına da versin o zaman” diye çıkıştı.

Şahsın sarf ettiği sözler üzerine soğukkanlılığını koruyan görevli polis, “İyi dilekleriniz için teşekkür ederim” yanıtını verdi.



Çantasından çıkardığı maskeyi takarak telefonla eşini arayıp, kimlik numarasını öğrenen Alp Ü.’ye 392 TL para cezası uygulandı. Cezaya itiraz eden Alp Ü., maske takmanın zorunlu olduğunu hatırlatan polislere, “Zehir mi saçıyoruz” yanıtı verdi