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13.05.2020 - 18:53 | | AA

Bu kez İstanbul Valiliği uyardı! Cuma gününden itibaren başlıyor: Dikkat

İstanbul Valiliği, 15-19 Mayıs tarihleri arasında sıcaklığın mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde hissedileceğini bildirdi.

Bu kez İstanbul Valiliği uyardı! Cuma gününden itibaren başlıyor: Dikkat

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, 15 Mayıs Cuma gününden 19 Mayıs Salı gününe kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde hissedilecek, sıcak hava dalgasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illeri) uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin yer yer aşılabileceğinin tahmin edildiği kaydedilerek, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlarla çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmamasının sağlık açısından önemli olduğu dile getirilen paylaşımda, İstanbul’da tahmin edilen hava sıcaklıklarıyla ilgili, şu bilgilere yer verildi:

"14 Mayıs Perşembe: Az bulutlu, en yüksek 25, en düşük 13 derece. 15 Mayıs Cuma: Az bulutlu, en yüksek 30, en düşük 15 derece. 16 Mayıs Cumartesi: Az bulutlu, en yüksek 33, en düşük 19 derece.17 Mayıs Pazar: Az bulutlu, en yüksek 32, en düşük 19 derece. 18 Mayıs Pazartesi: Az bulutlu, en yüksek 31, en düşük 17 derece."

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