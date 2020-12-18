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18.12.2020 - 19:11 | | DHA

Bu kez mekan kamyonet kasası! 25 bin lira ceza kesildi

Düzce'de, kamyonetin kasasında kumar oynayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası verildi. Kamyonet trafikten menedilirken, sahibine de idari para cezası uygulandı.

Bu kez mekan kamyonet kasası! 25 bin lira ceza kesildi

Düzce'de polis, dün akşam Tokuşlar Mahallesi'nde park halindeki kamyonetin kasasında toplananlar olduğunu tespit etti. Ekipler, kamyonetin kasasını kontrol ettiklerinde 8 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Yapılan incelemede, içerideki ışığın dışarıya yansımaması için kamyonet kasasının özel malzemelerle kapatıldığı belirlendi. Kamyonet kasası içerisindeki malzemeler ile bir miktar paraya el koyan ekipler, 8 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası kesti.

Kamyonet trafikten menedilirken, sahibine de idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyunduÇorum'un Sungurlu ilçesi'nde 'tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle bir iş yeri sahibini dolandırmaya çalışan kadınlar, fark edilince dikkatleri başka yöne çekmek için cadde ortasında soyundu. Caddedeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kadının soyunma anları ise kameraya yansıdı.
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