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20.02.2020 - 00:55 |

Bugün (20 Şubat) hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? Son dakika: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

İstanbul'da soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarılardan sonra İstanbul'a yağışlı hava yeniden yaklaşmaya başladı. Silivri ve Çatalca'da sağanak yağışı etkili oluyor. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte 15 milyondan fazla vatandaşımızın hayatını sürdürdüğü İstanbul'da 20 Şubat gününe ilişkin son dakika hava durumu tahminleri...

Bugün (20 Şubat) hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? Son dakika: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Iğdır ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Hakkâri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile Doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Hakkâri il geneli ile Van'ın güney ilçelerinde, yarın (Perşembe) sabah saatlerine kadar yoğun kar (20 -50 cm) yağışı beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 4°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA 1°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 8°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

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