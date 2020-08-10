Bugün açıklandı! LGS tercih sonuçları sorgula: Fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu...

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) 20 Haziran 2020 tarihinde uygulandı. 8. Sınıfların katılım sağladığı LGS sınavı ardIndan sonuçları açıklandı ve lise tercihleri alındı. Şu sıralar LGS tercih sonuçları heyecanı sınava katılan tüm öğrencilerde yaşanmaya devam ediyor. Son dakika haberlere göre Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik anadolu liselerinde yüzde 97 doluluğa ulaşıldı. Liselere sınavsız yerleştirmenin birinci adımında, öğrencilerin yüzde 92’si ilk üç tercihinden birine yerleşti.

LGS TERCİH SONUÇLARI TIKLA SORGULA





10-14 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



17 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı



17-21 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



24 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı



24-26 Ağustos 2020 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması



26-27 Ağustos 2020 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması



28 Ağustos 2020 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi



31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı