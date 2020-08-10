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10.08.2020 - 11:24 |

Bugün açıklandı! LGS tercih sonuçları sorgula: Fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS tercih sonuçları açıklandı. 2020-2021 Eğitim yılında liseye gidecek olan öğrenciler, hangi okullara yerleştiğini öğrenmek için arayışa geçti. İşte LGS tercih sonuçları giriş ekranı haberimizde...

Bugün açıklandı! LGS tercih sonuçları sorgula: Fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu...

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) 20 Haziran 2020 tarihinde uygulandı. 8. Sınıfların katılım sağladığı LGS sınavı ardIndan sonuçları açıklandı ve lise tercihleri alındı. Şu sıralar LGS tercih sonuçları heyecanı sınava katılan tüm öğrencilerde yaşanmaya devam ediyor. Son dakika haberlere göre Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. 

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik anadolu liselerinde yüzde 97 doluluğa ulaşıldı. Liselere sınavsız yerleştirmenin birinci adımında, öğrencilerin yüzde 92’si ilk üç tercihinden birine yerleşti.

LGS TERCİH SONUÇLARI TIKLA SORGULA

Bugün açıklandı LGS tercih sonuçları sorgula: Fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu...

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