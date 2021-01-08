08.01.2021 - 12:01 |
Bugün camiler açık mı? Cuma namazı kılınacak mı? 8 Ocak 2021 Cuma günü
Bugün haftanın en mübarek günü...Her hafta olduğu gibi bu hafta da Müslüman vatandaşlar dini görevlerini yerine getirmek için harekete geçecek. İslam alemi için farz olan Cuma namazı, cuma günleri öğle namazı vaktinde kılınır. Peki son zamanlarda yaşanan koronavirüs salgınından dolayı camiler açık mı? Bugün cuma namazı kılınacak mı? İşte 8 Ocak 2021 Cuma namazı hakkında bilinmesi gerekenler...
Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazına ilişkin açıklama yaptı. Milyonlarca Müslüman vatandaş, cuma namazı kılıancak mı sorusunun yanıtını öğrenmek için arayışa koyuldu. Peki bugün camiler açık mı? 8 Ocak bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı? İşte cuma namazına katılmayı isteyen vatandaşların bilmesi gerekenler...
BUGÜN CAMİLER AÇIK MI?
8 Ocak 2021 Cuma günü yani bugün camiler açık.
BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?
Bugün sosyal mesafeye uygun, maskeli bir şekilde cuma namazı camilerde kılınacak.
Antalya'da aile faciası! Kelepçeli koca şiddeti ölümle bittiAntalya'da Melek İpek ellerini kelepçeleyip kendisin çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Jandarmayı arayıp teslim olan Melek İpek’in aldığı darbeler sonucu gözlerinde şişlik ve morluk oluştuğu görüldü. Ramazan İpek'in ise olay öncesinde sosyal medya hesabından 'Alkolün müptelası değiliz' diye viski fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.