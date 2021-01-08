Bugün camiler açık mı? Cuma namazı kılınacak mı? 8 Ocak 2021 Cuma günü

Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazına ilişkin açıklama yaptı. Milyonlarca Müslüman vatandaş, cuma namazı kılıancak mı sorusunun yanıtını öğrenmek için arayışa koyuldu. Peki bugün camiler açık mı? 8 Ocak bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı? İşte cuma namazına katılmayı isteyen vatandaşların bilmesi gerekenler...

BUGÜN CAMİLER AÇIK MI?

8 Ocak 2021 Cuma günü yani bugün camiler açık.

BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Bugün sosyal mesafeye uygun, maskeli bir şekilde cuma namazı camilerde kılınacak.