Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 8 Ocak 2021 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan cuma gününde binlerce müslüman cemaat ile kılınan ve farz olan ibadeti yerine getirmek için araştırmalarına başladı. Kovid-19 nedeniyle mazereti olan veya temaslı olan kişilerin kurallara riayet etmeleri ve karantina kurallarına uymaları yönünde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde ikamet eden vatandaşlar cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. Peki Cuma namazı bugün saat kaçta?

8 OCAK CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA KILINACAK?

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da cuma namazı 13:16'da kılınacak

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da cuma namazı 13:00'da kılınacak

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de cuma namazı 13:23'de kılınacak

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BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu, Kovid-19 salgını sürecinde kış mevsiminin olumsuz hava şartlarında kılınacak Cuma namazına ilişkin açıklama yaptı

"Salgın tedbirleri ve elverişsiz hava şartlarının bir araya gelmesi ve son zamanlarda vaka sayılarındaki artış sebebiyle aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür:

İslam dini hayat ile sağlığın korunması ve bunlara zarar verecek şeylerin giderilmesi yönünde son derece açık hükümler getirmiştir. Müslümanlar, bu hükümlerin gereklerini yerine getirmekle ve ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür. Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir.

Ayrıca hastalıkların bazı ibadetlerle yükümlü olmayı kaldıran bir mazeret olduğu bilinen bir hükümdür. Bu bağlamda, Cuma namazıyla yükümlü olmanın şartlarından birisi de, cemaate katılmaya mani bir mazeretin bulunmamasıdır. Zira meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, kış mevsiminin getirdiği elverişsiz hava şartlarıyla birleştiğinde, cemaatin bir kısmının camide yer bulamaması ve Cuma namazını kılamamasına yol açabilmektedir. Camide mesafe şartını sağlayacak şekilde yer bulamayanların, hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye atacak şekilde içeriye girmeleri doğru değildir. Bu şekilde Cuma namazını kılamayan kişilere, diğer meşru mazeretlerde olduğu gibi, öğle namazını kılmak farz olmaktadır. Dolayısıyla bu durumdaki kişiler imkân buldukları bir yerde öğle namazını kılmakla yükümlüdürler. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde sabit olduğu bilinen ve günümüze kadar ittifakla uygulanan hüküm böyledir.

Burada bir kez daha ve önemle ifade edelim ki, bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve temaslı olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü, Müslümanlar için haftalık toplu ibadet günüdür. Şartlarını taşıyan Müslümanların bu günde bir araya gelerek Cuma namazı kılmaları farzdır.

Cuma namazı, Kur’ân-ı Kerîm’de isim verilerek emredilen tek namazdır. Yüce Rabbimiz, Cuma suresi 9. âyetinde şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alım-satımı bırakın. Bilseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.”

Bu âyet-i kerîme, Cuma vaktinin, Cuma namazı kendilerine farz olanlar için ibadet zamanı olduğunu; Allah’ı anmaktan alıkoyan bütün dünya meşguliyetinden uzak durulması gerektiğini işaret etmektedir.

Mü’minler bu çağrıya uyarak her türlü dünyevi meşgaleyi bir tarafa bırakıp Cuma namazına koşarlar. Hayatlarına yön verecek nasihatleri dinlerler. Birlik ve beraberlik içerisinde Yüce Mevlâ‘dan af ve rahmet dilerler. Mazeretleri olmadan Cuma namazına gitmemeyi ise manevî bakımdan büyük bir kayıp olarak görürler… Yüce Allah’ın engin rahmet ve lütfundan istifade etmeyi asla ihmal etmezler.

Cuma günü Müslümanlar açısından büyük önem taşıdığı ve adeta bir bayram günü kabul edildiği için, Perşembe günü akşamından başlamak üzere maddî ve manevî temizliğe her zamankinden daha fazla önem vermek gerekir. Bunların başında boy abdesti almak gelir ki Cuma günü boy abdesti almak alimlerin çoğuna göre sünnet, bazılarına göre farzdır. Bunun yanında Cuma günü namaza gelmeden önce tırnak kesmek, dişleri temizlemek gibi bedenî temizlikler yapmak, temiz elbiseler giymek, başkalarını rahatsız etmeyecek, aksine onların hoşuna gidecek güzel kokular sürmek sünnet olan davranışlardır.