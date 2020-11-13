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13.11.2020 - 16:34 | | DHA

Son dakika: Bugün İstanbul! Polis tek tek uyardı

Son dakika haberlere göre, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve duraklarda sigara içilmesi yasaklandı. Beşiktaş'ta denetim yapan ekipler, maske takmayan ve sigara içenlere cezai işlem uyguladı.

Son dakika: Bugün İstanbul! Polis tek tek uyardı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara yasağı başladı. Beşiktaş'ta polis ve zabıta ekipleri maske ve sigara denetimi yaptı.

Beşiktaş İskelesi'nde maske takmayan ve sigara içenlere cezai işlem uygulandı.

Kadıköy İskelesi'nde vapurdan inen bir genç maske takmadığı için polisler tarafından durdurularak ceza uygulandı. Ceza yazılmamasını isteyen genç “Vapurda simit yediğim için maskemi çıkardım. Önce simit yedim sonra ceza yedim. Hayatı seviyoruz şimdi kaykay kayacağız" dedi.

Son dakika: Bugün İstanbul Polis tek tek uyardı

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