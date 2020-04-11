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11.04.2020 - 18:07 |

Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 11 Nisan, Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8 TRT 1 kanal yayın akışları

Bu akşam TV'de hangi film ve diziler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Türkiye nüfusunun % 80'i evlerinde iki gün süre ile vakit geçiriyor. Peki 11 Nisan, Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8 TRT 1 kanal yayın akışları

Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 11 Nisan, Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8 TRT 1 kanal yayın akışları

Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Evlerinde vakit geçiren binlerce insan akşam TV ekranında yayınlanacak olan dizi, film ve programları araştırmayı sürdürüyor. Peki 11 Nisan, Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8 TRT 1 kanal yayın akışlarında hangi dizi, film ve programlar yer alıyor?

 11 NİSAN TV KANAL YAYIN AKIŞLARI

KANAL D

20:00 Umudumuz Şaban

21:45 Son Silah

23:30 Beyaz Show

SHOW TV

20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23:45 11 Eylül

STAR TV

20:00 Madagaskar Penguenleri

21:45 Madagaskar Penguenleri

23:30 Güzel Köylü (Tekrar)

FOX TV

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

22:45 Tolgshow

00:45 Zümrüdüanka

ATV

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

TV8

20:00 Survivor

00:15 Survivor Ekstra

TRT 1

19:00 TRT Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

00:15 Ev Yapımı

 

 

Sokağa çıkma yasağını ihlal edince... Polise böyle yalvardı!İçişleri Bakanlığı tarafından 31 İlde uygulanan sokağa çıkma yasağına riayet etmeyen ve polise yakalanan 2 kişi ceza yememek için elinden geleni yaptı. Ekmek almak için dışarı çıktıklarını ve yasağı bilmediğini söyleyen 2 arkadaş, polislere bir daha ki sefere 10 bin TL ceza kesilmesini bile teklif etti.
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