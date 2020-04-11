Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 11 Nisan, Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8 TRT 1 kanal yayın akışları
Bu akşam TV'de hangi film ve diziler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Türkiye nüfusunun % 80'i evlerinde iki gün süre ile vakit geçiriyor. Peki 11 Nisan, Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8 TRT 1 kanal yayın akışları
Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Evlerinde vakit geçiren binlerce insan akşam TV ekranında yayınlanacak olan dizi, film ve programları araştırmayı sürdürüyor. Peki 11 Nisan, Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8 TRT 1 kanal yayın akışlarında hangi dizi, film ve programlar yer alıyor?
11 NİSAN TV KANAL YAYIN AKIŞLARI
KANAL D
20:00 Umudumuz Şaban
21:45 Son Silah
23:30 Beyaz Show
SHOW TV
20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23:45 11 Eylül
STAR TV
20:00 Madagaskar Penguenleri
21:45 Madagaskar Penguenleri
23:30 Güzel Köylü (Tekrar)
FOX TV
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
22:45 Tolgshow
00:45 Zümrüdüanka
ATV
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
TV8
20:00 Survivor
00:15 Survivor Ekstra
TRT 1
19:00 TRT Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
00:15 Ev Yapımı