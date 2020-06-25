Bugünkü son depremler listesi... Deprem mi oldu? Van depremi korkuttu!

Van 5.4'lük depremle sarsıldı. Halk büyük panik yaşadı. Korkutan deprem sonrası 'Deprem mi oldu?' sorusu sorulurken son depremler listesi araştırılmaya başlandı. Yurttaşlar Van depremi hakkındaki bilgilere ulaşmaya çalıştı.

SON DEPREMLER

Gelen son dakika haberine göre, saat 13.03 sıralarında merkez üssü Van Özalp olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

VAN VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." açıklamasında bulundu.