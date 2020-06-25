25.06.2020 - 13:32 |
Bugünkü son depremler listesi... Deprem mi oldu? Van depremi korkuttu!
Van'da korkutan deprem... Halk deprem sonrası fena panik yaşadı. Bu gelişmenin ardından bir kez daha son depremler listesi merak edilirken 'Deprem mi oldu?' sorusu sorulmaya başlandı. İşte detaylar...
Van 5.4'lük depremle sarsıldı. Halk büyük panik yaşadı. Korkutan deprem sonrası 'Deprem mi oldu?' sorusu sorulurken son depremler listesi araştırılmaya başlandı. Yurttaşlar Van depremi hakkındaki bilgilere ulaşmaya çalıştı.
SON DEPREMLER
Gelen son dakika haberine göre, saat 13.03 sıralarında merkez üssü Van Özalp olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
VAN VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk hedef için söz verdiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını açıkladı. Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya telefonla bağlandı ve açıklamalarda bulundu.