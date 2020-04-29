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29.04.2020 - 18:15 |

Burada kar yaz aylarında bile erimiyor! Tatil cennetinde şoke eden görüntü

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Toros Dağları'nın zirvelerinden kar fotoğrafı paylaşarak, 'Burası Van Bahçesaray Kirapet geçidi değil Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu.' dedi.

Burada kar yaz aylarında bile erimiyor! Tatil cennetinde şoke eden görüntü

Antalya, güneşi ve deniziyle sahil kenti olmasının yanı sıra Toros Dağları'nın zirvelerindeki farklı havasıyla da dikkat çekiyor. Kentin sahil kesimlerinde yaşayanlar, kar görmezken, kuzey kesimlerde ise Doğu ve Güneydoğu'daki gibi kar tutan sarp dağlık alanlar yer alıyor. Özellikle Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinin bulunduğu bölgelerde kışın yağan kar, bazı bölgelerde yaz aylarında bile erimiyor.

Burada kar yaz aylarında bile erimiyor Tatil cennetinde şoke eden görüntü

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gündoğmuş'un Söbüçimen Yaylası'nda karla kaplı yoldan fotoğraflar paylaştı. Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Burası Van Bahçesaray Kirapet geçidi değil Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu" dedi.

Burada kar yaz aylarında bile erimiyor Tatil cennetinde şoke eden görüntü

Fatih'te filyasyon ekibine saldırı! Yol verme tartışması kavgaya dönüştüCorona virüs ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları arasında filyasyon ekibinin, bir kişiyle yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Fatih'teki olayda, iddiaya göre vatandaşın şoföre saldırması üzerine çıkan arbedeye doktorlar da dahil oldu. Darp raporu alan doktorlar ve şoföre saldıran kişi birbirlerinden şikâyetçi oldu. Savcılık, sağlık çalışanları ile kavga eden kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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