23.02.2021 - 13:57 | | DHA
Burdur'da kontrolsüz yola çıkan sürücü, jandarma ekip otosuna çarptı! Yaralılar var
Kaza Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre; yola kontrolsüz çıkan sürücünün kullandığı otomobil devriyedeki jandarma aracına çarptı. Kazada 3'ü jandarma 4 kişi yaralandı. İşte haberin ayrıntıları...
Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 79 yaşındaki Mehmet U.'nun kullandığı 20 YAA 992 plakalı otomobil, Gölhisar- Acıpayam yoluna kontrolsüz bir şekilde çıkınca devriye görevindeki jandarma ekip otosu ile çarpıştı. Jandarma aracının takla attığı kazada 3 jandarma personeliyle otomobil sürücüsü Mehmet U. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.