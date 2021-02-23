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23.02.2021 - 13:57 | | DHA

Burdur'da kontrolsüz yola çıkan sürücü, jandarma ekip otosuna çarptı! Yaralılar var

Kaza Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre; yola kontrolsüz çıkan sürücünün kullandığı otomobil devriyedeki jandarma aracına çarptı. Kazada 3'ü jandarma 4 kişi yaralandı. İşte haberin ayrıntıları...

Burdur'da kontrolsüz yola çıkan sürücü, jandarma ekip otosuna çarptı! Yaralılar var

Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 79 yaşındaki Mehmet U.'nun kullandığı 20 YAA 992 plakalı otomobil, Gölhisar- Acıpayam yoluna kontrolsüz bir şekilde çıkınca devriye görevindeki jandarma ekip otosu ile çarpıştı. Jandarma aracının takla attığı kazada 3 jandarma personeliyle otomobil sürücüsü Mehmet U. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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Burdurda kontrolsüz yola çıkan sürücü, jandarma ekip otosuna çarptı Yaralılar var

Burdurda kontrolsüz yola çıkan sürücü, jandarma ekip otosuna çarptı Yaralılar var

Burdurda kontrolsüz yola çıkan sürücü, jandarma ekip otosuna çarptı Yaralılar var

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