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22.02.2021 - 14:12 | | DHA

İstanbul’un kara noktaları! İşte en çok kaza yapılan yerler

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü  İstanbul’da ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği noktaları mercek altına aldı. Detaylı analizler sonucu en sık kaza yaşanan 10 nokta tespit edildi.

2017 yılında 186 kişi, 2018 yılında 141 kişi, 2019 yılında, 117 kişi ve 2020 yılında ise 91 kişi yaşanan trafik kazalarında yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı yüzlerce araç da kullanılamaz hale geldi

CNN Türk muhabiri Tugay Saday ve kameraman Güngör Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yaşanan kazaları mercek altına aldı. Detaylı analizler sonucu en sık kaza yaşanan 10 nokta tespit edildi.

İstanbul’un kara noktaları İşte en çok kaza yapılan yerler

Araştırma sonrası açıklama yapan Demet Komiser şu sözleri kullandı;

“Bu kaza sıcak noktalarında meydana gelen kazaların sebeplerini sürücü hataları mı yolun yapısından mı kaynaklandığını detaylı analizler yaptık. Bu analizlerin sonucu yolun fiziki yapısıyla ilgili bir eksiklik tespit ettiğimizde yolun kavşak çalışması ışık konulması üst geçit alt geçit tespit ettiğimizde bununla ilgili kuruluşa bu durumu bildirdik.

'SÜRÜCÜ HATALARINDAN KAYNAKLI KAZALARIN ÜZERİNDE DURULDU'

Sürücü hatalarıyla kaynaklı trafik kazalarında ilgili analizlerimizle de o noktalarda en yoğun saatlerde trafik kazalarının yaşandığı en yoğun saatlerde o kusurlarla ilgili denetimlerimizi sıklaştırdık. Son 3 yılda yaşanan ölümlü trafik kazaları yüzde 52 buçuk azaldı.

'2020 YILINDA KAZA YAPILAN SICAK NOKTALAR BELİRLENDİ'

Bunların ikisi Anadolu yakasında. Pendik sahil yolu, D100 Kozyatağı mevkii. 8'i Avrupa yakasında. Zeytinburnu, Cevizlibağ, Piyalepaşa, Vatan Caddesi, Haliç Köprüsü, Tem Otoyolu Sultangazi ayrımları, Büyükdere caddesi, Barbaros bulvarı. Bu noktalarda denetimlerimizi sıklaştırıldı. İstanbul'da en çok kaza yapılan noktalardan biri de Fatih'te bulunan Akdeniz ve Vatan caddesinin kesişimi. Trafik ekipleri bu noktada kazaları önlemek için denetim yapıyor.

İstanbul’un kara noktaları İşte en çok kaza yapılan yerler

 

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