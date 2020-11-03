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03.11.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Burhan Kuzu uğurlandı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu (65), dün son yolculuğuna uğurlandı.

Burhan Kuzu uğurlandı
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Kuzu için dün, Fatih Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri Burhan Kuzu’nun oğlu Süleyman Kuzu’nun kabul ettiği cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı ve Fatma Betül Sayan Kaya, Grup Başkanvekili Mehmet Muş, eski bakanlar Veysel Eroğlu ve İsmet Yılmaz, CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Partili belediye başkanları ve  milletvekilleri katıldı.

‘Davasının insanı’

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen törende cenaze namazının kılınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Erdoğan, şöyle konuştu: “Burhan Hocamız hem nüktedandı hem de gerçekten İstanbul Üniversitesi’nde özellikle davasını bilen bir Anayasa hukukçusunun olmadığı dönemde o, davasının bir insanı olarak görev yaptı. Oradan yetiştirdiği öğrencileriyle hep övündü. Doğrusu biz de onunla övündük. Parlamentoda beraber süren bir yolculuğumuz oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı makamında danışmanım olarak da görev yaptı... Rabbim mekanını cennet eylesin, akıbeti hayrolsun.” Kuzu’nun cenazesi, Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedildi.

 

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