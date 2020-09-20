Burs şansını kaçırmadınız!

Üniversitelerde, aralarında gözde programların da bulunduğu 100 bin kontenjan boş kaldı. Adaylara ikinci kez üniversiteli olma şansı sunan ek yerleştirme döneminde, bu programlarda burslu okuma şansı da devam ediyor. Üniversiteler, maddi desteklerin yanı sıra öğrencilere kitap, barınma, bilgisayar, yemek gibi destekler sağlarken bazı vakıf üniversiteleri ek yerleştirmelere özel indirimler de uyguluyor. Ek yerleştirmeye özel burs olanaklarını sizler için derledik:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Puan türlerinin herhangi birinde ilk 10’a girip bir lisans programına ilk tercihinden yerleşenlere aylık 2.000 TL, ücretsiz konaklama, bilgisayar, yemek bursu, uluslararası değişim programları kapsamında uçak bileti veriliyor. 150 kurum ve kuruluş tarafından, 300 TL ile 1.500 TL arasında değişen miktarlarda burs olanağı sunulan üniversitede, 42 kontenjan var.

İstanbul Üniversitesi: YKS’de ilk bine giren ve hukuk tercih edenlere 900 TL burs verilecek. Ayrıca bir defalık 2.750 TL başlangıç desteği ve her dönem için 1.200 TL kitap yardımı sağlanacak. İktisat Fakültesi’ndeki bölümlere kayıt yaptıran ilk 3 öğrenciye de aylık 500 TL burs verilecek.

Boğaziçi Üniversitesi: SAY’da ilk 20, EA’da ilk 15, SÖZ’de ilk 10, DİL’de (İngilizce) ilk 3 sıralamada yer alanlara ayda 600 TL, konaklama, yemek, kitap bursları, sinema, fitness salonuna ücretsiz üyelik veriliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi: Elektrik-Elektronik, Kimya, Polimer Malzeme mühendisliklerine, en yüksek puanla yerleşen ilk 5’er öğrenciye 9 ay boyunca aylık 500 TL burs imkânı sağlanacak.

İskenderun Teknik Üniversitesi: Metalurji ve Malzeme ile Su Ürünleri mühendisliklerine yerleşen, ilk 10 öğrenciye 8 ay süreyle aylık 500 TL burs verilecek.

Aksaray Üniversitesi: Süt ve Ürünleri Teknolojisi programını en yüksek puanla kazanan ilk üç öğrenciye, 450 TL öğrenim bursu ödenecek.

4 yıl devam edecek

Ardahan Üniversitesi: Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne yerleşen en yüksek puanlı ilk beş öğrenciye 8 ay boyunca aylık 200 TL burs verilecek. Bölümde 39 kişilik boş kontenjan bulunuyor.

Bitlis Eren Üniversitesi: Bilgisayar Mühendisliği’nde 12, Elektrik Elektronik Mühendisliği’nde 18, İnşaat Mühendisliği’nde 19, Kamu Yönetimi’nde 9, Uluslararası İlişkiler’de 2 kişilik boş kontenjan kalan üniversite, bu bölümleri birinci sırada tercih edenlere aylık 2.000 TL burs sağlayacak. İkinci sıradan yedinci sıraya kadar tercih edenlere ise 1500 TL ile 750 TL arasında burs verilecek.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi: Bitkisel Üretim ve Tekolojileri ile Hayvansal Üretim ve Teknolojileri bölümlerine yerleşen öğrencilere 9 ay süreyle aylık 600 TL burs sağlanacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri bölümüne kayıt yaptıran en yüksek puanlı ilk beş öğrenci, 4 yıl boyunca aylık 500 TL’lik öğrenim bursundan yararlanacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: 8 boş kontenjanın kaldığı Geomatik Mühendisliği bölümüne ilk üç sırada yerleşen öğrencilere aylık 500 TL burs verilecek.

Bu bölümleri seçenlere asgari ücret

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 50 bine girip ilk 5 tercihinde maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih edenlere burs veriyor. İlk 5 tercihinde bu bölümlerden birine yerleşenlere aylık net asgari ücret tutarı kadar, sıralaması 50-65 bin aralığında olanlara net asgari ücretin yarısı kadar, 65-80 bin aralığındakilere de asgari ücretin üçte biri kadar burs sağlanıyor. Afyon Kocatepe, Dokuz Eylül, Eskişehir Osmangazi gibi birçok üniversitede boş kontenjan bulunuyor.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ya da belirlenecek vakıf tarafından Tekstil Mühendisliği ile Deri Mühendisliği programlarına ilk beş tercihinde yerleşen öğrencilere de eğitim bursu verilecek. İlk 20 binde olanlara net asgari ücret tutarı kadar burs sağlanacak. Yüseköğretim Kurulu (YÖK) ise Destek Bursu veriyor. Burstan, temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik), tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilk 3 sırada yerleşenler yararlanabiliyor. Bu yıl felsefe bölümü de burs kapsamına alındı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında bin 671 öğrenciye daha aylık 800 TL burs verilecek.

Vakıflardan ek indirim olanağı

Öğrencilere verilen nakit yardımların yanı sıra vakıf üniversiteleri ÖSYM burslarına ek olarak öğrenim bursları da veriyor. Böylelikle burs oranı yüzde 75’e kadar çıkabiliyor. O üniversitelerden bazıları şunlar:

Üsküdar Üniversitesi: ÖSYM tarafından ücretli, yüzde 25 veya yüzde 50 indirimli lisans ve ön lisans programların kayıt yaptıran öğrencilere yüzde 50 ilave indirim uygulanacak.

Nişantaşı Üniversitesi: Yüzde 30 + yüzde 5 ek burs olanakları sunuyor. Burstan ilk tercihine Nişantaşı’nı yazanlar faydalanabilecek.

İstanbul Gelişim Üniversitesi: İlk 5 tercihinde veya tüm tercihlerinde kendisini tercih edenlere ek yüzde 50 tercih indirimi uyguluyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Elektrik - Elektronik, İnşaat, Endüstri mühendisliklerini ilk 5 sırada tercih edenlere yüzde 50 indirim yapılacak.