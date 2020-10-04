MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa-Ankara karayolunda feci kaza!
ABONE OL
04.10.2020 - 10:33 | | İHA

Bursa-Ankara karayolunda feci kaza!

Bursa Ankara karayolu Hikmet Şahin köprülü kavşakta meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada kimse yaralanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, kaza sonucu yola dökülen yağ nedeniyle başka kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri seferber oldu.

Bursa-Ankara karayolunda feci kaza!

Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa Ankara karayolu Hikmet Şahin köprülü kavşakta meydana geldi. Ankara’dan Bursa’ya doğru seyir olan bir otomobilin yavaşlaması sonucu arkasında gelen iki aracın çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 araçta maddi hasar meydana gelirken tek teselli kimsenin burnunun bile kanamaması oldu. Kaza sonucu uzun araç kuyruğu oluşurken, maddi hasar alan araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yolda araçlardan yola yağ dökülmesi nedeniyle trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için olay yerine temizlik ekipleri çağrıldı. Ana yolda uzun araç kuyruğu oluşması nedeniyle temizlik ekipleri gelemeyince trafik ekipleri ellerine aldıkları bir ufak kürekle yol kenarından toprak alarak yola döktüler. Ekiplerin bu hareketi büyük beğeni topladı. Kısa bir süre sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

    Bebek'te kuralsız doğum günü partisiİstanbul'un göbeği Bebek'teki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen yine benzer görüntüler kaydedildi. Doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen bir grup, düzenledikleri partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Alkol aldıktan sonra dans eden ve karşılıklı göbek atan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde iç içe eğlendi. Partiye katılanlar o anları sosyal medyada paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa-Ankara karayolunda feci kaza!

    Bursa-Ankara karayolunda feci kaza!

    Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

    Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    KYK tarafından yurt ve burs başvuru tarihi duyuruldu mu? Ne zaman başlayacak?

    KYK tarafından yurt ve burs başvuru tarihi duyuruldu mu? Ne zaman başlayacak?

    Sıradaki Haber