Bursa-Ankara karayolunda feci kaza!

Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa Ankara karayolu Hikmet Şahin köprülü kavşakta meydana geldi. Ankara’dan Bursa’ya doğru seyir olan bir otomobilin yavaşlaması sonucu arkasında gelen iki aracın çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 araçta maddi hasar meydana gelirken tek teselli kimsenin burnunun bile kanamaması oldu. Kaza sonucu uzun araç kuyruğu oluşurken, maddi hasar alan araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yolda araçlardan yola yağ dökülmesi nedeniyle trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için olay yerine temizlik ekipleri çağrıldı. Ana yolda uzun araç kuyruğu oluşması nedeniyle temizlik ekipleri gelemeyince trafik ekipleri ellerine aldıkları bir ufak kürekle yol kenarından toprak alarak yola döktüler. Ekiplerin bu hareketi büyük beğeni topladı. Kısa bir süre sonra yol tekrar trafiğe açıldı.