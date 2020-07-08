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08.07.2020 - 12:25 | | DHA

Bursa merkezli 4 ilde organize suç örgütüne operasyona 9 tutuklama

Bursa merkezli 4 ilde, 'tehdit' ve 'şantaj' ile haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden, 9’u tutuklandı.

Bursa merkezli 4 ilde organize suç örgütüne operasyona 9 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, ucuza aldıkları arazileri tehdit ve şantajla zorlayarak yüksek fiyatlara satmak isteyen, iş insanlarını koruma vaadiyle yüksek miktarda haraç isteyen ve bu yolla haksız kazanç sağlayan organize suç örgütünü takibe aldı.

6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, geçen cuma günü Bursa merkezli olmak üzere İstanbul, Afyonkarahisar ve Ankara’da 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, balistik yelek ve çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

9’U TUTUKLANDI

Şüphelilerden 9’u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 9 şüpheli ise salı günü, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında tehdit, şantaj ve nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden örgüt lideri olduğu tespit edilen E.K., örgüt yöneticileri A.A. ve M.S. ile örgüt üyeleri İ.A., A.Ö., M.A., C.G., C.V., R.Ç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

 

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