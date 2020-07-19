Bursa'da define arayan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı

Olay, öğle saatlerinde Kestel ilçesi Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, Ballıkaya mevkisinde define bulmak için kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, bölgede yaptığı aramada kaçak kazı yapan Y.Y. (50), M.Ş. (45) ve S.K.'yi (52) suçüstü yakaladı.
Suç aletleriyle birlikte gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin kazı yaptığı anlar ise jandarma ekiplerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'ne sürpriz ziyaretSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii ziyaretinin ardından, yapımı devam eden Taksim Camisi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde de (AKM) incelemelerde bulundu.