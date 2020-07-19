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19.07.2020 - 17:21 | | DHA

Bursa'da define arayan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, ormanlık alanda define bulmak için kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bursa'da define arayan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı

Olay, öğle saatlerinde Kestel ilçesi Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, Ballıkaya mevkisinde define bulmak için kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, bölgede yaptığı aramada kaçak kazı yapan Y.Y. (50), M.Ş. (45) ve S.K.'yi (52) suçüstü yakaladı.

Suç aletleriyle birlikte gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin kazı yaptığı anlar ise jandarma ekiplerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursada define arayan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı

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