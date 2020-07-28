MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'daki dolmuşlara corona denetimi!
ABONE OL
28.07.2020 - 10:10 | | DHA

Bursa'daki dolmuşlara corona denetimi!

Bursa’da coronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, kapasitesinden fazla yolcu alan dolmuş ve minibüs sürücülerine ceza yazdı.

Bursa'daki dolmuşlara corona denetimi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, son günlerde Bursa’yı en çok vaka sayısı artan şehirler arasında olduğunu açıklamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimleri sıklaştırdı. Motosikletli Yunus Timleri Amirliği ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyarırken, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uygulandı. Trafik polisleri ile birlikte uygulama noktası oluşturan Yunus ekipleri, dolmuş ve minibüsleri de denetledi. Kapasitesinden fazla yolcu taşıyan dolmuş ve minibüs sürücülerine ceza kesildi.

Ekiplerin durdurduğu bir minibüste, 2’si çocuk 7 kişinin ayakta yolculuk ettiği görülürken, sürücü Ayhan Günay’a fazla yolcu taşımaktan 104 lira para cezası uygulandı.

 

 

Uzmanlardan "kırmızı göz hastalığı" uyarısı!Adana’da uzmanlar, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte deniz ve havuzda serinlemek isteyen tatilcileri 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyardı. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak adlandırılan konjonktivit hastalığına karşı 7-15 yaş aralığında olanların daha savunmasız olduğunu söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ne virüs ne yasak engel oldu! Adeta yarıştılar

Ne virüs ne yasak engel oldu! Adeta yarıştılar

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

2020 Üniversite lisans - önlisans taban puanları belli oldu mu? Üniversite tercih kılavuzu taban puanlar ve kontenjan sorgulama

2020 Üniversite lisans - önlisans taban puanları belli oldu mu? Üniversite tercih kılavuzu taban puanlar ve kontenjan sorgulama

Sıradaki Haber