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27.11.2020 - 10:09 | | DHA

Bursa'da şok manzara! 2 ayrı gelin almada korona unutuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs vakalarının en çok arttığı illerden biri olarak açıkladığı Bursa’da, yasak olmasına rağmen 2 ayrı gelin alma eğlencesinde onlarca kişi davul-zurna eşliğinde halay çekti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, evlenen çiftlerden birini tespit edip ceza kesti.

Bursa'da şok manzara! 2 ayrı gelin almada korona unutuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü yaptığı açıklamasında vaka sayısında artış yaşanan illerden birinin de Bursa olduğunu bildirdi. Bakan Koca, tedbirlere uyulmasını istedi.

Ancak kentteki 2 mahallede dün, salgın nedeniyle yasak olmasına rağmen gelin alma eğlencesi düzenlendi.

Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi ile Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Başak Sokak’ta yapılan gelin alma eğlenceleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Onlarca kişinin davul-zurna eşliğinde el ele tutuşarak, halay çektiği görüntüler, büyük tepki topladı. Maskesiz kalabalığın sosyal mesafeyi hiçe saydığını gözler önüne seren görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Osmangazi ilçesinde düzenlenen eğlencedeki gelin ve damadın kimlikleri tespit edildi. Polis, çifte 6 bin 300 lira para cezası uyguladı. Yıldırım ilçesindeki gelin ve damadın kimlik tespiti ise sürüyor.

 

 

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