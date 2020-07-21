Bursa'nın Neyi Meşhur? En Meşhur Bursa Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Bursa'da Ne Yenir)

Bursa özellikle yöresel lezzetleri ile meşhur bir şehrimizdir. Şehirde daha önce tatmadığınız pek çok yöresel lezzet ve meşhur yemek bulunmaktadır.

Bursa'nın Neyi Meşhur?

Bursa'nın neyi meşhur sorusu sorulunca akla ilk gelen lezzet tabi ki de İskender’dir. İskenderin en güzel yapıldığı şehirlerin başında yer alan Bursa şehri Anadolu'nun en güzel yemeklerine sahip olan illerinden biridir. Muhteşem tereyağı ve özel sosu ile lezzet düşkünlerine sunulan İskender yemeği bu şehirde yemeniz gereken lezzetlerin en başında yer almaktadır.

En Meşhur Bursa Yemekleri ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir?

1) İnegöl Köfte

Bursa'ya gelmişken İnegöl'e uğramadan gitmek olmaz. İnegöl'ün en güzel lezzeti ve en meşhur yemeği olan İnegöl köfte daha önce tatmadığınız lezzete sahip olan bir köftedir. İnegöl köfte dana eti ve kuzu eti ile birlikte özel olarak hazırlanan bir lezzettir. Hazırlanması oldukça zor ve zahmetli olan bu yemeği

yedikten sonra bağımlısı olabilirsiniz.

2) Cantık

Tatar mutfağına ait olan Cantık Bursa'da ki yöresel lezzetlerden biridir. Cantık ağzı açık ve pide türünde olan bir yemektir. Az baharat ve bol kıyma ile birlikte hazırlanan bu yöresel lezzeti mutlaka tatmanızı öneriyoruz.

3) Pideli Köfte

Pideli köfte Bursa'da yer alan ve oldukça meşhur bir diğer yemektir. Pideli köftenin Bursa'nın en meşhur yemeklerinden olan iskenderden esinlenerek yapıldığı düşünülmektedir. Pide üzerine küçük köftelerin yerleştirilmesi ile hazırlanmaktadır. Ayrıca üzerine bol tereyağı ile daha da tatlandırılmaktadır.

4) Uludağ Pilavı

Daha önce böyle bir pilav yemediğinize eminiz. Uludağ pilavı zengin malzeme çeşidi ile birlikte hazırlanmış olan enfes güzellikteki bir yemektir. Kuşbaşı et havuç ve kestanenin bol olduğu bu yemek en çok tadılan lezzetler arasındadır.

Bursa'da Ne Yenir?

1) Bağdat Hurma Tatlısı

Eğer tatlı seviyorsanız bu tatlı tam da size göre. Bağdat hurma tatlısı Bursa'ya özgü olan bir tatlı çeşididir. Bu tatlıyı başka yerde görmeniz zor.

2) Kemalpaşa Tatlısı

Bursa'da meşhur olan bir diğer tatlı olan Kemalpaşa tatlısı lezzetli şerbeti ile birlikte hazırlanan bir tatlıdır.