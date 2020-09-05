Bursluluk sınavı sonuçları 2020 ne zaman açıklanır? MEB tarihi belirledi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Bursluluk sınavı için heyecan sona erdi. Artık sınav başarı puanları için heyecanlanan öğrencilere MEB'den duyuru geldi. Bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, bugün saat 10.00'da başladı, 12.00'de sona erdi. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru soruldu. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu tutuldu. Peki Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, 28 Eylül'de ilan edilecek. Sonuçlar meb.gov.tr'de duyurulacak.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Bursluluk sınavı soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. MEB tarafından soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.