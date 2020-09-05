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05.09.2020 - 20:38 |

Bursluluk sınavı sonuçları 2020 ne zaman açıklanır? MEB tarihi belirledi!

Bursluluk sınavı bugün uygulandı. Sınav sonrası adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların katılım sağladığı Bursluluk sınavı sonuçları için tarih belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, Bursluluk sınavı sonuçlarının 28 Eylül'de açıklanacağını duyurdu. Peki sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?

Bursluluk sınavı sonuçları 2020 ne zaman açıklanır? MEB tarihi belirledi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Bursluluk sınavı için heyecan sona erdi. Artık sınav başarı puanları için heyecanlanan öğrencilere MEB'den duyuru geldi. Bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, bugün saat 10.00'da başladı, 12.00'de sona erdi. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru soruldu. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu tutuldu. Peki Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, 28 Eylül'de ilan edilecek. Sonuçlar meb.gov.tr'de duyurulacak.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Bursluluk sınavı soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. MEB tarafından soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

 

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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