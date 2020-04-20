Burun Kıvırmak Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman burun kıvırmak deyimi, ‘Değer ya da önem vermemek, beğenmemek ve küçümsemek’ ifadeleri üzerinden yorumlanmaktadır. Duruma bağlı olarak cümle içerisinde veya tek başına konuyu anlatmak için kullanılabilmektedir.

Burun Kıvırmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Burun kıvırmak deyimi halk arasında en sık kullanılanlar içerisinde yer alıyor. Herhangi bir durumu küçümsemek ya da onu beğenmemek üzerine çok fazla değerlendirilmektedir. Ayrıca önem vermemek ya da değer vermemek gibi şekilde de ifade edildiğini söylemek mümkün.

‘’Ona verdiğim her yemeğe burun kıvırıyor.’’

"Çok güzel bir iş buldu ancak ona bile burun kıvırdı.’’

Kısaca Deyim Açıklaması

Deyimler bazı durumları kısaca anlatabilmek için ifade konusunda önemli cümlelerdir. Bu cümleler içerisinde burun kıvırmak yaygın kullanılanlar arasında bulunuyor. Bir yemek, bir düşünce ya da iş ile beraber pek çok durum karşısında onu beğenmemek ve küçümsemek olarak nitelemek mümkün.