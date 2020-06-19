FaytonlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± adalarda toplu ulaÅŸÄ±m elektrikli araÃ§larla saÄŸlanmasÄ± planlanÄ±yor. AraÃ§lar geÃ§tiÄŸimiz hafta adalara getirilmiÅŸti. AraÃ§larÄ±n test sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu BÃ¼yÃ¼kada'yÄ± ziyaret ediyor. Sabah saatlerinde BÃ¼yÃ¼kada'ya gelen Ä°mamoÄŸlu, Adalar Belediyesi'ne giriÅŸi sÄ±rasÄ±nda bir grup tarafÄ±ndan protesto edildi. AtlarÄ±n adada kalmasÄ±nÄ± isteyen Â grup Ã§eÅŸitli pankartlar aÃ§tÄ±. OtobÃ¼s istemediklerini dile getiren vatandaÅŸlar Ã§ok sayÄ±da atÄ±n birkaÃ§ aylÄ±k sÃ¼reÃ§te ahÄ±rlarda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.Â

"275 AÄ°LE PERÄ°ÅžAN OLDU"Â

Faytonculuk yapan bir kiÅŸi, Adalar Belediyesi'ne giriÅŸi sÄ±rasÄ±nda Ekrem Ä°mamoÄŸlu'na seslendi. Ä°mamoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen vatandaÅŸ, "EkmeÄŸimiz elimizden alÄ±ndÄ±, 275 aile burada periÅŸan oldu. Ufak tefek sabÄ±kasÄ± olanlarÄ± da iÅŸe almÄ±yorlar. Ben faytonumu istiyorum. Benim 6 Ã§ocuÄŸum var. Ã‡ocuÄŸumun rÄ±zkÄ±nÄ± istiyorum. Ä°llegal bir iÅŸ var" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu, "Fayton meselesi ÅŸu an kapandÄ±" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â

"ATLAR BURADA 6 AYDIR HAPSEDÄ°LÄ°YOR"

AtlarÄ±n adalarda kalmasÄ±nÄ± isteyen Zeynep Alpak ise, "Ä°BB'nin elinde kendi aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± rakamlarla Mart ayÄ±nda 203 tane at Ã¶ldÃ¼. Ã‡Ã¼nkÃ¼ atlar hapsediliyor. AtlarÄ±n hayatÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± istiyoruz. AtlarÄ±n korunmasÄ±nÄ± istiyoruz. OtobÃ¼s istemiyoruz. SÄ±rf otobÃ¼s gelsin diye atlara bakmadÄ±lar ve dÃ¼zeltmediler sistemi. Sistemi kaldÄ±rÄ±rken atlara ne olacak diye sormuyorlar. Atlar burada 6 aydÄ±r hapsediliyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

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