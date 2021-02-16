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16.02.2021 - 09:39 | | DHA

Buzlu yolda kayan genç kız kafasını kamyonete çarptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul, haftanın ilk gününü de kar yağışlı geçirdi. İstanbul'da buz tutan yollar hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Esenyurt'ta buzlu cadde de kayan bir genç kız yol kenarında park halindeki kamyonete kafasını çarptı. Öte yandan kayan otomobillerin kaza anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta buzlanan kaldırım ve caddelerde yürümekte güçlük çeken vatandaşlar zaman zaman tehlikeli anlar yaşadı. Buzlu cadde de kayan bir genç kız yol kenarında park halindeki kamyonete kafasını çarptı. Genç kız şans eseri yaralanmadı.

Bir çok araç sürücüsü de buzlanan dik yokuşları çıkamadı. Araçlar kayarken yokuşu çıkamayan bazı araçlar geri döndü. İşlerine gitmeye çalışan vatandaşlar çok zorlandıklarını, yolların buzlu olduğunu dile getirdi. 

Buzlu yolda kayan genç kız kafasını kamyonete çarptı

YOLCU MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI

Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı, Mandıra Caddesi'nde buzlanmaya sebep oldu.  Buzlanma nedeni ile cadde üzerinde seyreden bir yolcu minibüsü ve  araçlar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler vatandaşların çabaları ile kurtulmayı başarırken, bazıları da kontrolden çıkarak birbirileriyle çarpıştı. Yaşanan kaza ve sürücülerin zor anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

Buzlu yolda kayan genç kız kafasını kamyonete çarptı

Buzlu yolda kayan genç kız kafasını kamyonete çarptı

Buzlu yolda kayan genç kız kafasını kamyonete böyle çarptıEsenyurt'ta buz tutan sokaklarda sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı
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