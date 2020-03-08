‘Buzul Prensesi’ erimeye şahit oldu

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Ilulissat Buz Fiyordu’ndaki erimeyi yerinde gözlemleyen doğa sporcusu Caymaz, “Küresel ölçekli felaketin habercisi olan buzullardaki erime artık şehirlerde bile gözlemleniyor” dedi. Caymaz, Norveç’in en kuzeyindeki Svalbard’da kış dönemi buzula tırmanmış, iki kıta plakasının birbirinden ayrıldığı İzlanda’daki Silfra’da dalış yapmıştı.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve doğa sporcusu Dr. Ebru Caymaz, kuzey kutup dairesinde yer alan buzdağlarında pek çok sıradışı etkinliği gerçekleştiriyor.

Dr. Ebru Caymaz, “Devasa buz dağları beni çok etkiledi” dedi.

4 yıl sonra Grönland’da

Kuzey Kutbu’na özel ilgisi nedeniyle “Buzul Prensesi” olarak ünlenen Caymaz, olumsuz etkileri her geçen gün artan küresel iklim değişikliğini yerinde gözlemleme fırsatı buluyor. Dünyanın kuzeyindeki son yerleşim yeri Grönland adasına giden Caymaz, dört yıl sonraki ziyaretinde buzullardaki ürkütücü erimenin tanığı oldu. Ocak 2016’da yol arkadaşı Özgür Korkmaz ile gittikleri Ilulissat’ta dev buz dağının önünde fotoğraf çektiren Caymaz, beyaz görüntünün etkisinde kalmıştı. Ocak 2020’de ise Grönland’a giden Caymaz dev buzulun nasıl eridiğini gördü.

Uzmaract ekibi olarak “Harekete Geç, Gezegeni Kurtar” sloganıyla Engin Hınçer ve Müge Erinanç ile Grönland’da küresel ısınmayı gözlemleyen Caymaz, Ilulissat’ta aynı yerde fotoğraf çekti. Dört yıl sonra çekilen fotoğrafta Ilulissat’taki buzulun nasıl azaldığı gözlemleyen Caymaz, bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen halen yerküre için harekete geçilmediğini belirtti.