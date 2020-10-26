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26.10.2020 - 12:12 | | DHA

Çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıttı!

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan edilen bir mağaradan heykel çalan S.G.’nin, tarihi eseri çektiği video ile tanıttığı video ortaya çıktı. Tarihi eser için müşteri arayan S.G. ve M.Ö. tutuklandı.

Çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıttı!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra Hacılar Mahallesi Yağbolu mevkiinde içerisinde Helenistik döneme ait çok sayıda tarihi eser bulunan ve 1'inci derece sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan bir mağaradan heykel çalındığını belirledi. Jandarma, S.G.’nin çalınan tarihi eseri tanıttığı videoyu ele geçirdi.

S.G.’nin cep telefonuyla çekilen videoda, heykeli metre ile ölçerek boyutlarını gösterirken, “Şimdi taşı dışarıya ben çıkardım. Taş dışarıda elimde. Ne gerekiyorsa artık gerisi size kalmış” diyerek, mesajla bazı kişilere gönderdiği belirlendi.

Olayla ilgili olarak M.Ö. ve S.G. gözaltına alınırken, heykel ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.Ö. ve S.G. tutuklandı. Heykel ise müze müdürlüğüne teslim edildi.

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