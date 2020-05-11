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11.05.2020 - 11:31 |

Camiler ne zaman açılacak? Tarih belli mi?

Corona virüsle mücadele eden Türkiye'de tablo gitgide iyiye gidiyor. Normalleşme süreci yavaş yavaş başlıyor. AVM'ler, berberler ve kuaförler bugün açıldı. Birçok sektör kapılarına yavaş yavaş açarken bir yandan da camilerin akıbeti merak ediliyor. Binlerce kişi 'Camiler ne zaman açılacak? Tarih belli mi?' sorusunu yöneltiyor.

Camiler ne zaman açılacak? Tarih belli mi?

Türkiye corona virüsle başarılı bir mücadele sergilerken hayat da yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Bazı yasaklar devam ederken bugün AVM'lerin birçoğu ve berber ile kuaförler açıldı. Şimdi vatandaşların aklında bir başka konu daha var. O da camilerin durumu... Peki, Camiler ne zaman açılacak? Tarih belli mi?

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımları karara bağlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bayram namazını sosyal mesafe şartlarına uyulması kaydıyla kılınmasını istediği de ifade edilirken buna izin verilmesinin “şu aşamada” gündemde olmadığına vurgu yapılıyor. “AVM’ler açıldı, camiler kapalı” eleştirisine, Erdoğan’ın Bilim Kurulu’nu işaret eden ve önerilere göre adım atıldığına vurgu yapan bir açıklama yapabileceği kaydediliyor.

Tulum giyip maske takan berber ilk müşterisini kabul etti!Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler bugün sabah 09.00 itibariyle hizmete başladı. Beyoğlu, Kasımpaşa'da berber dükkanını açan esnaf müşterileri gelmeden iş yerini dezenfekte edip tulum giyerek siperlik taktı. Yaklaşık 1.5 ay sonra ilk müşterisini alan berber hafta boyunca yoğunluk olacağını söyledi.
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