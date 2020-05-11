Türkiye corona virüsle başarılı bir mücadele sergilerken hayat da yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Bazı yasaklar devam ederken bugün AVM'lerin birçoğu ve berber ile kuaförler açıldı. Şimdi vatandaşların aklında bir başka konu daha var. O da camilerin durumu... Peki, Camiler ne zaman açılacak? Tarih belli mi?

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımları karara bağlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bayram namazını sosyal mesafe şartlarına uyulması kaydıyla kılınmasını istediği de ifade edilirken buna izin verilmesinin “şu aşamada” gündemde olmadığına vurgu yapılıyor. “AVM’ler açıldı, camiler kapalı” eleştirisine, Erdoğan’ın Bilim Kurulu’nu işaret eden ve önerilere göre adım atıldığına vurgu yapan bir açıklama yapabileceği kaydediliyor.