Camiler ne zaman ibadete açılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu

Camiler ne zaman ibadete açılacak sorusu yanıt buldu. Binlerce müslümanın merak içerisinde beklediği Camiler ne zaman ibadete açılacak sorusu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yanıt buldu. Birçok Avrupa ülkesinde normalleşme planları çerçevesinde Camiler ve kiliseler ibadete açılmıştı. Mayıs ayı normalleşme planları çerçevesinde yer almayan camilerin ibadete açılması konusu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından duyuruldu. İşte camilerin ibadete açılacağı tarih...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle ibadete kapatılan camilerin 12 Haziran'da açılacağını duyurdu.

NAMAZLAR AVLUDA KILINACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kanal 7'de katıldığı sahur programında corona virüs sürecinde camilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Bu durumda gelecek 4 haftada Türkiye'de cuma namazı kılınmayacak.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Mart'ta yaptığı açıklamada Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurmuştu.