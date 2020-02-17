HÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ± Ã§eÅŸitli tarihlerde Kepez ilÃ§esinde meydana geldi. Bir zincir marketten gÄ±da ve giyim Ã¼rÃ¼nleri Ã§alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan harekete geÃ§en Kepez Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SuÃ§ AraÅŸtÄ±rma ve SoruÅŸturma BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden, ÅŸÃ¼phelinin Y.Y. olduÄŸunu belirledi.

Operasyon dÃ¼zenleyen ekipler Y.Y.'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, Y.Y.'nin aynÄ± zincir marketin 2 ÅŸubesinde daha hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Y.Y'nin hÄ±rsÄ±zlÄ±k iÃ§in taÅŸla camÄ± kÄ±rÄ±p, markete girmesi ve iÅŸ yeri iÃ§inde gezmesi gÃ¼venlik kameralarÄ±na yandÄ±.

Ä°fadesinde piÅŸman olduÄŸunu sÃ¶yleyen Y.Y., iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.