17.02.2020 - 15:25 | | DHA
CamlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 3 marketi soydu! Kabus böyle son buldu
Antalyaâ€™da, camlarÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p girdiÄŸi bir zincir marketin 3 ÅŸubesinden hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapan Y.Y. (30), polisin takibi sonucu yakalandÄ±.Â Â
HÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ± Ã§eÅŸitli tarihlerde Kepez ilÃ§esinde meydana geldi. Bir zincir marketten gÄ±da ve giyim Ã¼rÃ¼nleri Ã§alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan harekete geÃ§en Kepez Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SuÃ§ AraÅŸtÄ±rma ve SoruÅŸturma BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden, ÅŸÃ¼phelinin Y.Y. olduÄŸunu belirledi.
Operasyon dÃ¼zenleyen ekipler Y.Y.'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, Y.Y.'nin aynÄ± zincir marketin 2 ÅŸubesinde daha hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Y.Y'nin hÄ±rsÄ±zlÄ±k iÃ§in taÅŸla camÄ± kÄ±rÄ±p, markete girmesi ve iÅŸ yeri iÃ§inde gezmesi gÃ¼venlik kameralarÄ±na yandÄ±.
Ä°fadesinde piÅŸman olduÄŸunu sÃ¶yleyen Y.Y., iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.
Uyuyan baloncuya 'alevli ÅŸaka' az kalsÄ±n öldürüyorduFilipinler'de bir grup genç, yol kenarÄ±nda uyuyan baloncunun balonlarÄ±nÄ± yaktÄ±. KÄ±sa sürede tüm balonlar alev altÄ±, son anda uyanan baloncu ise yola kendini atarak yanmaktan kurtuldu. Yakalanan gençler 'ÅŸaka için yaptÄ±k' diye kendilerini savundu.