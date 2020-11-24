Çanakkale'de ormanda kaybolan koyunlar, drone yardımıyla bulundu

Alınan bilgiye göre, Lapseki ilçesi Taştepe köyünde ikamet eden H.G, iki gün önce küçükbaş hayvanlarını köyün iki kilometre uzağında bulunan ormanlık alana otlatmaya götürdüğünü, havanın yağışlı olmasından dolayı köye geri döndüğü esnada 22 küçükbaş hayvanının ormanlık alanda kaybolduğunu bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Taştepe köyü ve çevresinde drone ile yapılan arama sonucunda kayıp küçükbaş hayvanlar arazide bulundu.

Bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.