Çanakkale'de, YKS'nin ikinci oturumu heyecanı

Çanakkale'de YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye giren adaylar, okullara koronavirüs tedbirlerine uyularak alındı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak sınav salonlarına giren adayların heyecanlı oldukları gözlendi. Aileler ise çocuklarını sosyal mesafe kuralına uygun olarak bekledi.
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.30 itibarı ile başladıTürkiye’de 81 ilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başladı. İstanbul’da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte yollarda yoğunluk azaldı. Boş kalan yollar havadan görüntülenirken, trafik polisi ise uygulama yaparak sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.