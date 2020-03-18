Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında? Cansel Çördük nereli, hangi projelerde yer aldı?

Yıllar önce izdivaç programı 'Kısmetse Olur' ile adını duyuran ve şimdilerde Amerika'da yaşayan Cansel Çördük'ün, corona virüs testi pozitif çıktı.Karantinaya alınan Çörtük, kötü haberi sosyal medyada hesabından duyurdu.

Fenomen gelin adayının açıklaması şöyle:

"Birkaç gündür öksürük, nefes darlığı çektim ama çok ciddiye almadım çünkü hep bunlardan şikayet ediyordum. Zaten nefes darlığı vs hep vardı çocukluğumdan beri. 'Bu corona virüs olayı bana bulaşmaz' diye düşünsem bile hep temiz, hijyenik kaldım yaşıma rağmen."

CANSEL ÇÖRDÜK KAÇ YAŞINDA?

"Yakalandığımı birkaç dakika önce öğrendim, karantinaya alındım. Yaşım 23 olmasına rağmen çok ağır geçiriyorum, çok zor nefes alıyorum yaşımdan dolayı. Beni hasta olarak kabul ettiler, yaşlıları etmiyorlar."

CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?

Cansel Çördük, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Çılgın Dersane filminde rol alan Çördük, Kanal D ekranlarına yayınlanan Kısmetse Olur isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu. Aynı programda tanıştığı Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle sürekli gündem oluyordu. Sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunan Cansel Çördük, modellik yapıyor.