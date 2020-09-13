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13.09.2020 - 19:55 | | DHA

Çantadan şüphelendi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin Seldağ G.'ye (30) ait olduğu belirlendi.

Çantadan şüphelendi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Yüreğir ve Seyhan ilçelerini bağlayan, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) baraj seddinde otomobiliyle ilerlerken yol kenarında kadın çantası gören bir vatandaş şüphelenerek aracından inip göle baktı. Gölde hareketsiz bir kadın gören vatandaş, durumu polise haber verdi.

Çantadan şüphelendi Korkunç gerçek ortaya çıktı

Olay yerine gelen su altı polisi, kadını sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği  belirlerken, polis ekipleri de kimliğinin Seldağ G. olduğunu saptadı.

Seldağ G.'nin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çantadan şüphelendi Korkunç gerçek ortaya çıktı

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