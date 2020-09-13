13.09.2020 - 19:55 | | DHA
Çantadan şüphelendi! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin Seldağ G.'ye (30) ait olduğu belirlendi.
Yüreğir ve Seyhan ilçelerini bağlayan, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) baraj seddinde otomobiliyle ilerlerken yol kenarında kadın çantası gören bir vatandaş şüphelenerek aracından inip göle baktı. Gölde hareketsiz bir kadın gören vatandaş, durumu polise haber verdi.
Olay yerine gelen su altı polisi, kadını sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlerken, polis ekipleri de kimliğinin Seldağ G. olduğunu saptadı.
Seldağ G.'nin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın (28) acı haberi, memleketi Konya'nın Yunak ilçesi Kuzören Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Evli olan şehit Aktay'ın 2 ay önce de baba olduğu öğrenildi.