Çapa’da rüşvet operasyonu

İstanbul Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü doktorlarından Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura, rüşvet ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Prof. Bozbura’nın aynı hastanede çalışan Doç. Dr. Metin Keskin’in ismini kullanarak 9 hasta yakından, ameliyat tarihlerini öne çekmek ve tedavilerini hızlandırmak için 40 bin 200 TL rüşvet aldığı iddia ediliyor. Tutuklananlar arasında Prof. Bozbura’nın eşi Didem Bozbura da var. Didem Bozbura’nın ‘CZN Burak’ ismiyle tanınan Burak Özdemir’in annesi olduğu öğrenildi.

Obezite hastalarına taktığı mide kelepçeleriyle adını duyuran Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura, ameliyat tarihini öne almak için para istediği hasta yakınlarından Hatice K. isimli bir kadının ihbarıyla polis tarafından takibe alındı. Yapılan soruşturmada, Doç. Dr. Metin Keskin’in adını kullanarak ameliyata girecek 9 hastanın yakınından tedavi işlemlerini ve ameliyat tarihlerini öne aldırmayı vaad ederek 40.200 TL para aldığı tespit edilen Bozbura’nın, rüşvet alışverişine aracılık eden Yasin Şimşek (50) isimli yardımcısı 7 Şubat’ta İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde bir hasta yakınından para alırken suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

Rüşvet aldı

Emniyete götürülen Şimşek’in ifadeleri doğrultusunda rüşvet alma işini Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura ile kendisini Bozbura’nın sekreteri olarak “Seher” ismiyle tanıtan eşi Didem Bozbura’nın organize ettiğini ifade etmesi üzerine 1 gün sonra 8 Şubat Cumartesi günü Bakırköy’de Bozbura çifti göz altına alınıp emniyete götürüldü. Bir gün süreyle emniyette sorgulanan Bozbura çifti ve Yasin Şimşek, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturmada 9 hasta yakınından benzer neden ve gerekçelerle rüşvet aldığı, durumu iyi olan hasta yakınlarından pırlanta ve altın talep ettiği öne sürülen Prof. Bozbura, 2007 yılında çocuğuna mide kelepçesi taktırmak için tanıştığı 3 çocuk sahibi Didem Bozbura’yla evlenmişti. Prof. Bozbura, eşinin boşandığı kişi tarafından saldırıya uğramıştı.