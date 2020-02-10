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10.02.2020 - 16:19 | | DHA

Çapa'da rüşvet operasyonu: CZN Burak'ın annesi de gözaltına alındı

İstanbul TIP Fakültesi Hastanesi'nde 9 hastadan ameliyat tarihinin öne çekilmesi için 40 bin 200 Lira aldığı belirlenen Prof. Dr. Mazhar Alp B. ve eşi Didem B. gözaltına alındı. Didem B.'nin ise 'CZN Burak' ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu öğrenildi.

Çapa'da rüşvet operasyonu: CZN Burak'ın annesi de gözaltına alındı

Olayla ilgili polisin çalışması Çapa'daki İstanbulTıp Fakültesi Hastanesi'nde 2019 ve 2020 yılları içerisinde 9 hasta yakınından ameliyat tarihlerini öne çekmek için rüşvet istendiği bilgileri üzerine başladı. Edinilen bilgiye göre, Yasin Ş., Doc. Dr. Metin K.'nın hastalarının yakınlarına giderek ameliyat tarihlerinin öne alabilmek için doktora verilmek üzere yaklaşık 8 bin lira istedi. Bazı hasta yakınları konuyu doktora anlattı. Bunun üzerine Dr. Metin K. , adının kullanılarak rüşvet alındığını ve dolandırıcılık yapıldığını belirterek emniyete suç duyurusunda bulundu.

Konu hakkında çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 hasta yakınından toplam 40 bin 200 Lira rüşvet alındığını belirledi. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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CZN Burak'tan annesiyle ilgili iddialara açıklama

Emniyet ekipleri, rüşvet alan kişilere aracılık ettiğini belirlediği Yasin Ş.(50)'yi 8 Şubat günü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede doktor olan Prof. Dr. Mazhar Alp B.(61) ve kendisini Mazhar Alp B.'nin sekreteri olarak tanıtan aynı zamanda '' Seher'' ismini kullanan eşi Didem B.(51) ise Kadıköy'deki evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Didem B.'nin ise 'CZN Burak' ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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