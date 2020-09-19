Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler, konusu nedir? Çatı Katı Aşk nerede çekiliyor?

Uzun zamandır sabırsızlıkla beklenilen Çatı Katı Aşk dizisinin yeni sezonu bu akşam izleyicisini ekrana kilitleyecek. İzleyiciler dizi hakkında meraklı arayışa geçerken, Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler, konusu nedir, yeni bölümde neler olacak? İşte cevabı...

ÇATI KATI AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Furkan Andıç (Ateş Avcı)

Ezgi Şenler (Ayşen Yılmaz)

Yiğit Kirazcı (Demir Yılmaz)

Nilay Deniz(Yasemin Çetin)

Renan Bilek (Celal Yılmaz)

Tülay Günal (Perihan Yılmaz)

Erhan Yazıcıoğlu (Asaf Avcı)

Ebru Aykaç (Gülriz Avcı)

Burak Tamdoğan (Filozof Emin)

Pelin Öztekin (Süheyla Durmaz)

Bülent Seyran (Şuayip Durmaz)

Bedia Ener (Saadet Yılmaz)

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş, Yasemin ve Ayşen’in, Demir’e yaptıkları sürpriz kendilerini zor duruma düşürmüştür. Bu durumun etkilerini dağıtmak, ve biraz olsun zaman kazanmak isteyen Ateş herkesi oyalayacak bir şey bulur. Yatla açılmak. Bunun için de bundan daha güzel bir zaman yoktur. Hazır Asaf yurtdışındayken, Demir’in doğum günü bahanesiyle bir araya gelmişlerken neden bir de deniz sefası yapmasınlar ki?

ÇATI KATI AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çatı Katı Aşk dizisi İstanbul Üsküdar ilçesinde bulunan Darende sokağı dizinin ilk çekim yerlerini oluşturuyor.

ÇATI KATI AŞK FRAGMAN