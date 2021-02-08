Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! İstanbul'da korkutan görüntüler

Akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte Beşiktaş, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Beykoz ve Üsküdar'da etkili oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Silivri sahilde bir iş yerinin totem tabelası devrilirken, Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta da ağaç devrilmesi sonucu elektrik direği yıkıldı. İtfaiye ekipleri bir binada sallanan bir demiri tehlike arz ediyor diye çıkarttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan uyarıda, Marmara Denizi'nde rüzgarın, öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90/kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilmişti.

KÖPRÜDE TRAFİK AKSADI

Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Köprüsü'nde trafikte aksama meydana geldi. Yoğun rüzgar nedeniyle motosiklet sürücüleri, köprüyü geçmekte zorlandı. Bazı motosikletliler düşerken, rüzgarın etkisini yitirmesini bekleyen sürücülere polisler eşlik etti.

"BÜYÜK GÜRÜLTÜ DUYDUM"

Avcılar ve Esenler'de şiddetli fırtına çatı uçurdu. Avcılar'da fırtınayla çatıdan savrulan kameriye bir binanın ön cephesindeki camların büyük bölümünü kırdıktan sonra iki otomobilin üzerine düştü.

Fırtına Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki bir binanın çatı katında bulunan kameriyeyi sökerek uçurdu. Savrulan kameriye yolun karşı tarafındaki bir binanın ön cephesine çarparken buradaki bir çok pencerenin kırılmasına neden oldu. Gürültü ile iki otomobilin üzerine düşen kameriye korkuya neden oldu. Polis ekipleri gelerek hasar belirleme çalışması yaptı. Çatı katından uçan kameriyeyi gören Okan Yılmaz, "Yanda çatı bütün halde geldiğini gördüm. İçeri kaçtım. Büyük gürültü duydum. Binaya ve otomobillere zarar verdi. Allah korudu. Sokakta kimse yoktu" dedi.

Esenler'de de Nene Hatun Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı şiddetli rüzgardan uçarak sokağa düştü. Burada da iki otomobil hasar gördü.

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1180 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısı yola ve araçların üzerine uçtu. 8 araçta hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

KAĞITHANE

Gürsel Mahallesi Atiye Sokak'taki 3 katlı binanın çatısı fırtınanın etkisiyle uçarak yan taraftaki iş yerinin çatısına uçtu. Çatılarda hasar oluşurken itfaiye ekipleri enkazı kaldırdı.

Aynı mahallenin 28 Nisan Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısı da uçtu. Karşısındaki binanın pencereden içeri gerdi. İş yeri olması ve kimsenin olmaması nedeniyle olası faciadan dönüldü.

Etibank Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısı yerine sökülerek asılı kaldı. İtfaiye ekipleri tehlike oluşturan parçaları aldı.

SİLİVRİ

Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısı yan binanın bahçesi ve yola uçtu. Silivri itfaiye ekipleri, çatı katında ve yola düşen parçaları kaldırıldı.

İstanbul saatlik hava durumu tahmin raporu