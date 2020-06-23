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23.06.2020 - 15:22 | | DHA

Çekmeköy'de yağış trafiği felç etti

Son dakika haberi... Öğle saatlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Çekmeköy Şile Otoyolu'nda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle trafik durma noktasına gelirken alt geçit suyla doldu. Ümraniye yönünde yoğun yağış asfaltı kaldırdı. Aracı yolda kalan bir kişi aracını iterek yol almaya çalıştı.

Çekmeköy'de yağış trafiği felç etti

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Çekmeköy Şile Otoyolu Madenler Mevkii'nde bulunan alt geçit suyla doldu. Ümraniye Şile istikametinde yoğun yağış asfaltı kaldırdı. Yağış nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı. Alt geçidin kapatılması nedeniyle Şile yönünde uzun kuyruklar oluştu. Trafik durma noktasına gelirken bazı vatandaşların otomobilleri yolda mahsur kaldı.

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