Çekmeköy'de yağış trafiği felç etti

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Çekmeköy Şile Otoyolu Madenler Mevkii'nde bulunan alt geçit suyla doldu. Ümraniye Şile istikametinde yoğun yağış asfaltı kaldırdı. Yağış nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı. Alt geçidin kapatılması nedeniyle Şile yönünde uzun kuyruklar oluştu. Trafik durma noktasına gelirken bazı vatandaşların otomobilleri yolda mahsur kaldı.