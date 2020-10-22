26 Nisan 1986 yılında Ukrayna'nın Kiev yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinde gerçekleşen felaket, oldukça fazla sayıda insanın ölümüne sebep olmuştu. Bu ölümler resmi ve gayri resmi olmak üzere farklı şekillerde gündeme geliyor. Aynı zamanda sadece ölüm değil bu felaketten sakat kalan birçok insan bulunuyor.



Çernobil Faciasında Kaç Kişi Ölmüştür, Kaç Kişiyi Etkilemiştir?



Yıllardan bu yana kapalı olan Çernobil hala insan açısından büyük bir tehlike arz eden bölgelerden biridir. Yüksek ölüm riski oluşturacak radyoaktif maddelerin yer aldığı bölge, 1986 yılında binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Bu konuda yapılan raporlara göre yaklaşık olarak 9 bin kadar insan hayatını kaybetti. Bağımsız bilim insanlarının raporlarına göre ise 30 bin ile 60 bin arasında insan yaşamını yitirdi.



Yapılan araştırmalara göre Çernobil bölgesi radyoaktif maddelerden ancak 48 bin yıl sonra tamamen arınacak. Bu dönem içerisinde az ya da çok miktar bazında hala insan hayatını ciddi oranda etkileyen bir bölge olarak öne çıkıyor. Bugün yapılan araştırmalara göre ise Çernobil geçmişten günümüze kadar 10 milyondan fazla kişiyi etkiledi.



Oldukça geniş bir alana yayılan radyoaktif maddenin kesin olarak ne kadar kişiyi etkilediği bilinmiyor. Ancak resmi olmayan raporlara göre 20 milyondan fazla insan bu konuda ön plana çıkmaktadır. Bu insanların yaklaşık 8 milyon kadarı bölgede yaşayan ve aynı zamanda Çernobil için yardıma katılan görevli kişiler olarak dile getiriliyor.